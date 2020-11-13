شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً أولياً لمستوى 1.1805 ويستقر فوقه، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للانخفاض المتوقع صباحاً، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.1805 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.2011 كهدف إيجابي رئيسي، بينما يمثل كسر 1.1805 والتداول دونه من جديد مفتاح عودة الضغط السلبي اللحظي لزيارة مستوى 1.1720 قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي