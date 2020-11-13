شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات أسعار المنتجين وثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، لكنه بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوترات السياسية حول الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من واشنطن عن أسعار المنتجين خلال تشرين الأول/أكتوبر ، وعن ثقة المستهلكين خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.77 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.95 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.00 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع 93.20 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.6% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال التوترات السياسية حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحتى الآن لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مصمما على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،مستمرا فى تصعيد وتحويل السباق الانتخابي إلى صراع يحسم عبر المحاكم ، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدي متانة العملية الديمقراطية فى الولايات المتحدة.

رفع الفريق القانوني الخاص بدونالد ترامب العديد من القضايا فى معظم الولايات ذات النتائج المتقاربة ، والمعروفة باسم الولايات المتأرجحة ،والتي حسمت الصراع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي.

Advertisements

تستند تلك القضايا على وقوع العديد من الخلافات خلال عمليات فرز بطاقات الاقتراع ، خاصة تلك المرسلة عبر البريد ،ويطالب الفريق القانوني لترامب بضرورة إعادة الفرز لوجود تلاعب فى الأصوات لصالح جو بايدن.

وفى نفس الإطار أصدر ترامب تعليماته إلى موظفي البيت الأبيض بوقف أي تعاون مع فريق بايدن الخاص بانتقال السلطة ،وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" بأنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

من جهته ،قال الرئيس المنتخب "جو بايدن" إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية أمر مخجل ،وأكد على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

من ناحية أخرى ،حذر بعض صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد عملية تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ،وأنه هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الحكومية المستهدفة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين التي تعتبر المؤشر الرائد لمستويات التضخم لأكبر اقتصاد فى العالم ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر من ارتفاع بنسبة 0.4% فى أيلول/سبتمبر ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 15:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع 82.1 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 81.8 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.