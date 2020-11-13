شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف قيود كورونا الاقتصاد الأوروبي ينمو فى الربع الثالث بأفضل وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2020 مسجلة نمو بمعدل 12.6% ,بأفضل وتيرة نمو ربع سنوي على الإطلاق ، بفضل تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،أقل قليلا من للتوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 12.7% ، وسجل الربع الثاني انكماش بمعدل 12.1% ، بأسوأ وتيرة ركود على الإطلاق ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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