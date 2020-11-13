شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى طريقها صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوي 24.14$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.27$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 24.37$ .

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وتعد تلك المكاسب فى نطاق محدود ، ضمن عمليات تعافي بسيطة من أدنى مستوى فى أسبوع عند 23.56$ للأوقية.

Advertisements

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة قرابة 6% ، فى طريقها صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتعاذ تلك الخسارة أيضا إلى تسارع عمليات بيع أصول الملاذات الآمنة ، بعد أخبار إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.