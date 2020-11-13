شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من على مستوى فى ثمانية أشهر ، لكنها على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأكثر من 0.8% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 389.07 نقطة الأعلى منذ 5 آذار/مارس الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لحاجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5 % ، بسبب هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

وعلى مدار كامل جلسات هذا الأسبوع ، فمؤشر ستوكس أوروبا مرتفعا حتى الآن بأكثر من 4.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة لحماية الناس من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وذكر سابقا الدكتور "أنتوني فوتسي" مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن الحصول على لقاح فعال بنسبة 60% سيكون أمر مناسبا للوقاية من فيروس كوفيد-19.

قال صندوق الثروة السيادي فى روسيا يوم الأربعاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

وفى نفس الإطار ينتظر المستثمرين المزيد من الأخبار عن لقاحات فيروس كورونا ، بعدما أعلنت شركة مودرنا الأمريكية مساء الأربعاء أن المرحلة الثالثة من تجربتها السريرية قدمت نتائجها الأولية إلى لجنة مراقبة سلامة مستقلة للمراجعة والدقيق قبل نشرها لوسائل الإعلام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة واحد بالمئة ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 قرابة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.