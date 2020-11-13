شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى شهرين بسبب توترات انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من مستوياتها المنخفضة فى نحو ستة أسابيع ، لكنها لا تزال بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى نحو شهرين ، بسبب تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.3% إلى 1,881.99$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,876.79$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,873.98$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,850.44$ للأونصة.

يدعم عمليات التعافي الحالية فى أسعار الذهب ، توقف موجة صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى انتظار التطورات حول نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع ،فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بنسبة 3.5% ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى نحو شهرين ، بفعل تسارع عمليات بيع أصول الملاذات الآمنة ، بعد أخبار إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وتعاذ الخسارة الأسبوعية أيضا إلى تحول تركيز المستثمرين مرة أخري إلى شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

حتى الآن لا يزال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مصرا على عدم الاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية ،ولجاء إلى المحاكم لإعادة فرز الأصوات فى بعض الولايات المتقاربة فى النتائج مع الفائز بالانتخابات المرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وفى نفس الإطار أصدر ترامب تعليماته إلى موظفي البيت الأبيض بوقف أي تعاون مع فريق بايدن الخاص بانتقال السلطة ،وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" بأنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لصالح ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

من جهته ،قال الرئيس المنتخب "جو بايدن" إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية أمر مخجل ،وأكد على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

من ناحية أخرى ،حذر بعض صانعي السياسة النقدية فى مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد عملية تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ،وأنه هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الحكومية المستهدفة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.17 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,239.57 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 تموز/يوليو الماضي.