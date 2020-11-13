شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد خسارة أسبوعية بسبب التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات النمو الاقتصادي فى أوروبا خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1817$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1802 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1796$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق مع التوالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

وتعاذ تلك العمليات إلى تصاعد التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ، خاصة فى ظل تصميم الرئيس الحالي "دونالد ترامب" على عدم الاعتراف بالهزيمة ، وقرر اللجوء إلى المحاكم فى بعض الولايات ذات النتائج المتقربة مع الرئيس المنتخب "جو بايدن " من أجل إعادة فرز بطاقات الاقتراع مرة أخرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور الناتج المحلي الإجمالي فى 19 دولة مشاركة فى اقتصاد اليورو ،ووفقا لتقديرات أولية نما اقتصاد أوروبا بمعدل 12.7% خلال الربع الثالث من هذا العام ، بعدما سجل كسادا بمعدل 12.1% خلال الربع الثاني.

بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش تصدر القراءة الأولية الرسمية للناتج المحلي فى أوروبا التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 12.1% طبقا لتقديرات القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي ، والتي تعد أفضل قراءة على الإطلاق بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.