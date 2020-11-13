شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن ذروة شهرين بفعل الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل الارتفاع المفاجئ فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، فى ظل الانتشار الواسع للموجة الثانية من فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 40.18$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.91$، وسجل أعلى مستوي عند 40.92$ ،وانخفض خام برنت قرابة 1.4% إلى مستوي 42.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.31$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.38$.

فقد الخام الأمريكي نسبة 1.2% عند تسوية الأمس ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت الأسعار بعد التقارير الشهرية لمنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية ،والتي تضمنت توقعات قاتمة للطلب العالمي.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 6 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2 مليون برميل.

واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسجيل مستويات قياسية جديدة فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا ، فى ظل الانتشار الواسع للموجة الثانية للفيروس التاجي ، وهو ما دفع بعض الحكومات العالمية إلى تشديد قيود الإغلاق مرة أخرى ، وهو ما ينذر بتدمير أي بوادر لتعاف الطلب العالمي على النفط قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سينتعش بشكل أبطأ فى 2021 مما كان يعتقد فى السابق ، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المحللون فى مركز أبحاث ANZ إن توقعات الطلب على النفط الخام قد أصبحت قاتمة بسبب قيود الحظر الصحي الجديدة ،والتي قد تدفع السوق إلى تسجيل فائض خلال الربع الرابع من هذا العام.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 ، وقالت إنها لا تتوقع أن يؤدي احتمال ظهور لقاح لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب بشكل كبير " حتى أطول فترة من العام المقبل".

وتتوقع الوكالة أن ينكمش الطلب العالمي بمقدار 8.8 مليون برميل يوميا هذا العام ، بالمقارنة مع توقعات الشهر السابق انكماش بمقدار 8.4 مليون برميل.