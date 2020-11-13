شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتأجيل الهجوم الصاعد-تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تسلله دون مستوى 138.60 ليؤجل بذلك الهجوم الصاعد بشكل مؤقت مسجلا بذلك مستوى 137.54, نلاحظ من الرسم المرفق تشكيل مستوى 137.22 لدعم قوي ليدعم بذلك محاولة تجديد الهجوم الصاعد إلا أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبره على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم الإيجابي من جديد.

بشكل عام, سيبقى المسار الصاعد قائم بثبات الدعم المذكور سابقا ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية حول 139.35 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 140.60 و 141.35 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 138.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد