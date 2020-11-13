شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعاود الارتفاع – تحليل – 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.50 نقطة ليستقر على سعر 148.30 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 143.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 155.40

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد