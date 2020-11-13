شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 115.72، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -1.41 نقطة ليستقر على سعر 113.37 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 115.72، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 122.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه