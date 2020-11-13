ماكدونالدز يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 13-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ماكدونالدز (MCD) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بناءاً على سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أعلن عنها السهم بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.27% بما يعادل -4.95 نقطة ليستقر على سعر 213.07 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 202.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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