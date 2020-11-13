شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -2.16 نقطة ليستقر على سعر 167.05 دولار، ليستند بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ويتزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 171.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 182.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه