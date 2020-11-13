شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يضغط على المتوسط المتحرك– تحليل – 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الإيجابي بمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك عائق قوي عند 110.00 وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي, سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 106.85 لدعم إضافي ولنتوقع باكتسابه للعزم الإضافي تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي والوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 112.80 و 116.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 108.00 و 112.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود القهوة الآجلة يضغط على المتوسط المتحرك– تحليل – 13-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.