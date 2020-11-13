شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يضغط على المتوسط المتحرك– تحليل – 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة اندفاعه الإيجابي بمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك عائق قوي عند 110.00 وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي, سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 106.85 لدعم إضافي ولنتوقع باكتسابه للعزم الإضافي تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي والوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 112.80 و 116.30 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 108.00 و 112.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب