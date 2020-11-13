شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول الثبات فوق الدعم- تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بمحاولات الثبات فوق الدعم المتمركز عند 123.90 ليدعم ذلك الترجيح الصاعد والمنتظر سابقا, بشكل عام سيبقى الترجيح الصاعد قائم بدعم من تشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 123.42 لدعم إضافي ولننتظر بدء تسجيله للأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 124.90 و 125.40 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 124.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد