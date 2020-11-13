شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول الثبات فوق الدعم- تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بمحاولات الثبات فوق الدعم المتمركز عند 123.90 ليدعم ذلك الترجيح الصاعد والمنتظر سابقا, بشكل عام سيبقى الترجيح الصاعد قائم بدعم من تشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 123.42 لدعم إضافي ولننتظر بدء تسجيله للأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 124.90 و 125.40 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 124.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يحاول الثبات فوق الدعم- تحليل - 13-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.