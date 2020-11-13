شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الايجابية– تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البلاتين يوم أمس بشكل صاعد ليبتعد عن الدعم المستقر عند 837.40 ولنلاحظ تجاوزه لمحور المتوسط المتحرك 55 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تسجيل السعر للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 905.00 و 940.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 865.00 و 940.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد