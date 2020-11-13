شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يزحف بشكل صاعد– تحليل -13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم المستقر عند 3.1250 ليدعم بذلك الترجيح التصحيحي الصاعد لنلاحظ انجذابه حاليا نحو 3.1510, نتوقع بتجميع السعر حاليا لعزم إيجابي جديد الاندفاع مباشرة نحو الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 3.2100 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.2730 خلال الفترة القادمة.

نكرر التنويه إلى أن تعرض السعر لأي ضغوط سلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتشكيل هجوم سلبي قوي لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.9500 و 2.9000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم