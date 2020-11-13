الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة بعد اختبار مستوى 0.9192 في الجلسات الماضية، ليبتعد عن هذا المستوى ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9110، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9010 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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