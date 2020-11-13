شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من العلم المثلثي الصاعد، حيث يواجه ضغط سلبي ليختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، والذي يشكّل دعم جيد أمام السعر، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7210 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7180 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد