الاقتصاد

الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من العلم المثلثي الصاعد، حيث يواجه ضغط سلبي ليختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، والذي يشكّل دعم جيد أمام السعر، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7210 والثبات دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7180 والمقاومة 0.7300

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا