شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط ليهاجم مستوى 43.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط، لكننا نرجّح الارتداد صعوداً من مناطق دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تمثّل منطقة التقاء هذا الدعم بالمتوسط المتحرك 50 ومقاومة مخترقة سابقاً عند 42.10.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الإجمالي الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 42.10 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 46.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.60 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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