شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر النفط لضغط سلبي قوي مع نهاية تداولات يوم أمس ليكسر مستوى 41.30، وافتتح اليوم بانخفاض إضافي ليلامس دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار تخطي 41.20 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف الإيجابي التالي الذي يصل إلى 43.75.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 40.05 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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