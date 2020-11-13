شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الجانبي والضيق سيطرته على تداولات سعر الفضة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 25.06 ثم 26.00 كمحطات إيجابية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 لتحقيق هذه الأهداف.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد