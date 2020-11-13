شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بهدوء – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول 1880.00، ونحتاج للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي، يدعمه تشكيل قاع صاعد موضح بالصورة.

وبالتالي، نحن بانتظار التوجه نحو مستويات 1901.80 ثم 1934.86 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتوجه نحو 1794.84 كمحطة سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد