شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي الارتفاع يوم أمس ليخترق مستوى 1.3100 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستويات 1.3255 ثم 1.3362 كأهداف إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3105 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد