شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفشل بالثبات الإيجابي – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الين من الثبات طويلاً فوق مستوى 105.20، ليكسره ويستقر دونه من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، في طريقه للتوجه نحو 103.65 كهدف سلبي رئيسي.

كسر مستوى 104.80 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط