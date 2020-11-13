شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3175 واستقر دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، في طريقه لزيارة مستوى 1.3000 قبل استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3175 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3482.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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