شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 13-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول المقاومة المحورية 1.1805 لكنه يجد صعوبة في تخطيها والعودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، مما يبقي على الفرص متاحة للانخفاض المؤقت الذي يستهدف اختبار الدعم 1.1720 قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

وبشكل عام، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً، لكن من المتوقع أن يسبقه بعض الانخفاض المؤقت لزيارة الدعم المذكور أعلاه ومن ثم العودة لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1805 والثبات فوقه سيوقف الاحتمالية السلبية المؤقتة ويدفع السعر للتوجه نحو 1.2011 كمحطة إيجابية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي