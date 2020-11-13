شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وذلك وسط تسعير المستثمرين لتشديد القيود والإغلاق لمواجهة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا مقابل التفاؤل بالنتائج الإيجابية للقاح المشترك لشركتي فايزر بيونتك والذي أثبت فاعلية 90% في الوقاية من الفيروس التاجي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.67% ليخسر 28.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,697.43، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.08% ليخسر هو الأخر 274.96 نقطة ويصل إلى المستوى 25,245.92.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.92% ليخسر 45.35 نقطة ويصل إلى المستوى 4,863.11، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.75% ليخسر هو الأخر 24.93 نقطة ويصل إلى المستوى 3,313.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.38% ليخسر 100.11 نقطة ويصل إلى المستوى 26,069.27، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.23% ليربح 5.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,481.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.24% ليربح 30.90 نقطة ويصل إلى المستوى 12,701.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.37% ليخسر 23.82 نقطة ويصل إلى المستوى 6,394.40.