شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7 مقابل ما قيمته 54.0 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش عند ما قيمته 46.6.

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