شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تسجل خسائر فصلية لكن مشتركي خدمتها لبث المحتوى تجذب المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "والت ديزني" عن تسجيل خسائر فصلية خلال الربع السنوي الثالث، لكن خدمتها "ديزني بلس" لبث المحتوى لا تزال تجذب المزيد من المستخدمين.



وأوضحت "والت ديزني" الأمريكية أن عدد مشتركي "ديزني بلس" ارتفع إلى أكثر من 73 مليون مشترك بنهاية الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



وسجلت الشركة الأمريكية خسائر فصلية بحوالي 710 ملايين دولار في الربع الثالث من تحقيق أرباح قدرها 777 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "والت ديزني" خسائر قدرها 20 سنتا لكل سهم في حين أشارت التوقعات إلى تسجيل خسائر قدرها 71 سنتا لكل سهم.



أما الإيرادات الفصلية لشركة الخدمات الترفيهية، فقد سجلت 14.7 مليار دولار في الربع الثالث من 19.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 14.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "والت ديزني" بنسبة 1.7% إلى 135.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 138.4 دولار وأقل سعر عند 134.1 دولار.