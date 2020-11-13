شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها وتغلق على انخفاض مع تفاقم أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس وزادت خسائرها في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا والمخاوف من عودة قيود الإغلاق والعزل.



وألمح مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" إلى إمكانية فرض قيود الإغلاق لعدة أسابيع من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنحو 48 ألف طلب إلى 709 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات لانخفاض المؤشر إلى 730 ألفاً.



واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أكتوبر/تشرين الأول كما استقر بقيمته الأساسية دون تغيير على عكس توقعات بارتفاعه.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأنه من المبكر الحديث عن تأثير لقاح فايزر المضاد لـ"كورونا" على النشاط الاقتصادي في أمريكا.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.12 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.1 دولار وأقل سعر عند 41 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.6% أو ما يعادل 27 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 43.53 دولار للبريل، وسجلت أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 43.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 317 نقطة) إلى 29080 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29311 نقطة وأقل مستوى عند 28902 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 11709 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 11878 نقطة وأقل مستوى عند 11666 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 3537 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3569 نقطة وأقل مستوى عند 3518 نقطة.