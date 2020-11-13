شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% رغم توقعات بشأن المخزونات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من التوقعات بشأن المخزونات دون التوقعات في الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء الماضي أنها تتوقع تحقيق مخزون من الذرة عند 1.702 مليار بوشل في الولايات المتحدة عن موسم التسويق 2020-2021، بينما أشارت توقعات المحللين إلى مخزون عند 2.033 مليار بوشل.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وكانت السلع الزراعية قد تلقت دعما هذا الأسبوع من إعلان شركة "فايزر" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تزيد عن 90% في الحماية من فيروس كورونا.



وفي ختام التعاملات، هبطت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.3% إلى 4.07 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.18 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.06 دولار.