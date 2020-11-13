شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف تزامناً مع ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس على نحو طفيف وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع استيعاب بيانات اقتصادية.



ووفقا لبيانات حكومية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنحو 48 ألف طلب إلى 709 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات لانخفاض المؤشر إلى 730 ألفاً، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر/تشرين.

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وكشفت بيانات أخرى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في قراءته الأولى عن الربع السنوي الثالث سجل نموا بنسبة 15.5% بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 15.8%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل أربعة سنتات إلى 24.306 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 24.475 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.090 دولار.