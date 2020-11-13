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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه لا يزال أدنى 1900 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس لا يزال أدنى الحاجز النفسي 1900 دولار للاوقية.
ووفقا لبيانات حكومية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنحو 48 ألف طلب إلى 709 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات لانخفاض المؤشر إلى 730 ألفاً.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أكتوبر/تشرين الأول كما استقر بقيمته الأساسية دون تغيير على عكس توقعات بارتفاعه.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1873.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1883 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1860.7 دولار.
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