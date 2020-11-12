شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات حكومية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنحو 48 ألف طلب إلى 709 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات لانخفاض المؤشر إلى 730 ألفاً.



واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أكتوبر/تشرين الأول كما استقر بقيمته الأساسية دون تغيير على عكس توقعات بارتفاعه.

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هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 52 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من مليون و200 ألف شخص بالمرض حتى الآن.



كانت الأسواق قد تلقت دعما هذا الأسبوع من إعلان شركة "فايزر" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تزيد عن 90% في الحماية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.