شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه عقب بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنها قلصت مكاسبها في أعقاب بيانات المخزون الأمريكي والتي سجلت ارتفاعاً غير متوقع في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 488.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بنحو ثلاثة ملايين برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف الثلاثاء في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.1 دولار وأقل سعر عند 41 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 44.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 43.3 دولار.