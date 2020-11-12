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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي في ظل استمرار المتابعة اللصيقة لأنباء لقاحات كورونا.
وتلقى الدولار الكندي وأغلب أصول المخاطرة دعما هذا الأسبوع في أعقاب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تزيد عن 90% في الحماية من فيروس كورونا.
وتوالت الأنباء المتعلقة بهذا الأمر حيث أعلنت الحكومة الروسية أن لقاحها المضاد لـ"كورونا" المسمى بـ"سبوتنيك 5" تزيد فاعليته عن 92% في الوقاية من الفيروس.
وأكدت "فايزر" على قدرتها إنتاج خمسين مليون جرعة من لقاحها الواعد قبل نهاية العام الجاري لتتوالى الأنشطة الإنتاجية.
وصرح المدير التنفيذي للشركة الأمريكية "فايزر" بأن هذا اللقاح يعد من أبرز الإنجازات الطبية في المائة عام الماضية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7622، وسجل أعلى سعر عند 0.7661 وأقل سعر عند 0.7604.
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