أتمتة 90% من خدمات «مدن»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، في أتمتة 90% من خدماتها، وذلك ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي بهدف تطوير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف قصي العبد الكريم، أن هدف «مدن» هو تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتبني مفاهيم التحول الرقمي في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وصولا إلى تطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات تعمل وفق أسس تقنية حديثة تواكب نظيراتها على المستوى العالمي، وتلبي احتياجات وطموحات الشركاء بالقطاع الخاص وتعزز مؤشرات الرضا لديهم.

وأضاف أن الأسبوع الوطني للجودة في نسخته الـ13، تحت شعار «جودة الخدمات والمنتجات الوطنية طريقنا نحو العالمية»، يؤكد سلامة النهج العلمي لـ «مدن» في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيقات نظام إدارة الجودة في المدن الصناعية كمجموعة من العمليات والإجراءات المعتمدة وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية «أيزو 9001:2015» بهدف ضمان الاستدامة في تلبية متطلبات الشركاء الصناعيين، ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها، وتحسين كفاءة الإجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة الجودة وتطبيقاتها.

وأشار إلى أن مسارات تدقيق الجودة تشمل التخطيط وجدولة عملية المراجعة، وإجراء التدقيق «التقييم» اللازم، إضافة إلى إعداد نتائج التدقيق لتضم «فرص التحسين - الملاحظات - حالات عدم التطابق»، وعرض النتائج، ومتابعة إجراءات التصحيح، وكذلك كتابة تقرير التدقيق النهائي، حيث يهدف إلى إيضاح التحديات بغرض معالجتها، وهو ما يندرج تحت مبدأ «التحسين المستمر».

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة حيث تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.