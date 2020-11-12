شكرا لقرائتكم خبر تعليق سهم جبل عمر لجلسة واحدة لعدم إعلان نتائج الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) سهم شركة جبل عمر للتطوير من التداول في السوق لجلسة تداول واحدة والتي وافق يوم الخميس 12 نوفمبر 2020.

وأوضحت السوق المالية أنه تقرر استئناف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الأحد (15 نوفمبر 2020) تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 10 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.

ويأتي هذا نظرا لعدم التزام شركة جبل عمر للتطوير بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثالث 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية واستنادا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

سهم شركة جبل عمر للتطوير

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12 نوفمبر 2020 تعليق التداول لجلسة واحدة.

15 نوفمبر 2020 استئناف التداول لمدة عشرين جلسة.

10 ديسمبر 2020 آخر موعد لنشر الشركة القوائم المالية.

13 ديسمبر 2020 إعادة تعليق السهم في حال عدم نشر القوائم المالية حتى إعلانها.