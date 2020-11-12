شكرا لقرائتكم خبر 68 ألف منتج مسجل في منصة سابر خلال أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 68 ألف منتج استهلاكي في منصة سابر الالكترونية خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 24 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة سجل أكثر من 1.3 مليون منتج محلي ومستورد، وأكثر من 400 ألف شهادة مطابقة الإرسالية من خلال 32 ألف تاجر.

وبينت الهيئة أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة، وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة الكترونيا بكل سهولة ويسر.

ودعت أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa ، مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الالكترونية كان بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

يذكر أنه جرى ربط منصتي «سابر» و»فسح» في الفترة السابقة لتسهم عملية الربط في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الكلية على المنشآت التجارية، لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.

خدمات منصة سابر خلال أكتوبر: