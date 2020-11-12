هيئة الاتصالات تلزم شركتي نقل طرود بتعويض مستفيدين 145 ألفا

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وأوضحت الهيئة بأن فرقها الرقابية رصدت مجموعة من المخالفات المرتكبة من قبل الشركتين، مشيرة إلى أن تلك المخالفات جاءت بسبب فرض الشركتين رسوما غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية.وأكدت الهيئة استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدمي الخدمات البريدية؛ للتأكد من التزامهم بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد.
يأتي ذلك في إطار الأدوار التنظيمية والرقابية لـ «هيئة الاتصالات» على قطاع البريد في المملكة، وسعيها لتعزيز آليات حماية المستفيدين، والتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين.
وجددت الهيئة دعوتها لمستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية؛ لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الالكتروني https://www.citc.gov.sa .
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