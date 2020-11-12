شكرا لقرائتكم خبر فرنسا سادس أكبر اقتصاد في العالم بالتصدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد فرنسا سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث التصدير، والاقتصاد الرابع عشر الأكثر تعقيدا وفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي ( ECI )، عام 2017 ، حيث صدرت فرنسا 516 مليار دولار واستوردت 595 مليار دولار، مما أدى إلى رصيد تجاري سلبي قدره 78.6 مليار دولار، بحسب موقع OEC الأمريكي. أهم الصادرات السعودية إلى فرنسا أهم صادرات فرنسا الطائرات 48.8 مليار دولار

الأدوية 24.6 مليار دولار

السيارات 24.1 مليار دولار

قطع غيار المركبات 18.4 مليار دولار أهم واردات فرنسا السيارات 35.1 مليار دولار

النفط الخام 20.6 مليار دولار

النفط المكرر 16.7 مليار دولار

أجزاء الطائرات 15.9 مليار دولار

النفط والغاز 15.3 مليار دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا سادس أكبر اقتصاد في العالم بالتصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.