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وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480 ألف طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240 ألف طن.وأشار إلى أن هذه المناقصة السابعة هذا العام (2020م)، وتأتي امتدادا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه تمهيدا لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030م.
وبين الفارس أن المؤسسة تعاقدت على توريد 5 ملايين طن منذ بداية العام الحالي.
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