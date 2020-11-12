شكرا لقرائتكم خبر اجتماع استثنائي لوزراء مالية العشرين لمناقشة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم (13 نوفمبر 2020) خلال اجتماع استثنائي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية. وسيترأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020 على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة (كوفيد 19)، ويشمل ذلك الاتفاق تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة تمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

علاوة على ذلك، ونظرا لحجم جائحة (كوفيد 19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على (إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين) على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.

أبرز ما ورد في الاجتماع السابق بخصوص الدعم الدولي للدول المحتاجة للمساعدة: