اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدعو G20 لمنح 500 مليار دولار للدول الأشد فقرا

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وبحسب وكالة (رويترز) تطالب الخطة بـ4 إجراءات لتقديم مساعدة فورية، وجاء نشرها قبيل الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين الذي يعقد اليوم الجمعة، ويتوقع أن يستكمل مسؤولون ماليون خلاله العمل على إطار عمل مشترك للتعامل مع مشاكل الدين لدى أشد الدول فقرا في العالم. وتقترح الخطة تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021 أو ربما حتى نهاية 2022 وزيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة، ووضع تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين في الأجل القصير وأيضا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.وجاء في وثيقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا «حتى أقوى الاقتصادات ستكافح للنجاة من أزمة سيولة مستمرة، تقودها موجات متتابعة من الجائحة في أنحاء العالم».
4 إجراءات لتقديم مساعدة فورية:
- اقتراح تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021.
- زيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة.
- تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين بالأجل القصير.
- تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.
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