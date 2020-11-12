شكرا لقرائتكم خبر لائحة تنظيمية لتراخيص الفنادق السياحية خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مستشار الاستثمار بوزارة السياحة، المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالمجيد الناصر، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح مسودة تنظيم جديد لتراخيص الفنادق لعموم المستثمرين لأخذ مرئياتهم بشأنها، مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحي بصدد إطلاق برنامج جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالربع الأول لعام2021، منوها بأن للصندوق مجلس إدارة خاصا، رغم أنه تابع للوزارة وهو يقوم باعتماد عمليات تمويل تبدأ بنسبة 50%، وتصل إلى 70% لبعض المشاريع المتوسطة والكبيرة، فيما يتم تمويل المشاريع الصغيرة عبر برنامج كفالة وصندوق التنمية الاجتماعي.

10 % من الناتج

واستعرض الناصر خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر فرعها بالقطيف عبر (zoom) الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وآليات تعاون القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق القطاع السياحي ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول2030، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100مليون زائر، وتوفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، منوها بأن الاستراتيجية الوطنية للسياحة من شأنها الرقي بصناعة السياحة بمختلف مفرداتها وتطويرها كرافد أساس للاقتصاد الوطني ومصدر مستقبلي يعزز الإيرادات.

منتجعات زراعية

وأشار إلى أن السياحة الزراعية من أبرز اهتمامات وزارة السياحة حيث يمكن تحويل المزارع إلى منتجعات سياحية خضراء، بإضافة بعض المقومات السياحية الجاذبة، مؤكدا أن الوزارة تدرس تمويل هذا القطاع في المناطق الزراعية والواحات بمختلف المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت محافظة القطيف ضمن المواقع السياحية الـ38 الأبرز في المملكة، لافتا إلى أن كثيرا من المواقع الأثرية والسياحية يجري تأهيلها خلال المرحلة الحالية بالمحافظة ليكون دورها فاعلا في منظومة السياحة الزراعية بالمملكة.

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تنظيم مهرجانات

وحول مطالبة عدد من المستثمرين والراغبين بالاستثمار بالقطاع السياحي تنظيم مهرجانات بالمنطقة الشرقية تساهم في التنشيط السياحي مثل تنظيم سوق لمنتجات المزارعين ، مشيرين إلى أن مهرجانا للمزارعين ينظم في البحرين أكثر من 70% من المشاركين فيه سعوديون، أشار الناصر إلى أن الوزارة تدرس بجدية تنظيم مثل هذه المهرجانات بالتعاون مع القطاع الخاص ذي العلاقة.

مرحلتان للترويج

وأوضح الناصر أن خارطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة وتأتي تحت عنوان اكتشف السعودية، أما المرحلة الثانية فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان عش التجربة السعودية، وأشار إلى أن المواقع السياحية قسمت إلى 24 موقعا بارزا و38 موقعا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة.