شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 488.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بنحو ثلاثة ملايين برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 2.3 مليون برميل إلى 225.4 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 5.4 برميل إلى 149.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.