شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية السعودية" تتسلم اشعار بإنهاء صندوق الإنماء العقارية للتطوير العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الخميس، عن استلام اشعار بإنهاء صندوق الإنماء العقارية للتطوير العقاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن عملية إنهاء الصندوق تمت بناءً على طلب الشركة العقارية السعودية (هي مالك لكامل الوحدات الإستثمارية في الصندوق) بإقفال الصندوق في سبيل إعادة الهيكلة المالية الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالصندوق.

وأفادت الشركة بأنه لايمكن تحديد الاثر المالي حتى الانتهاء من تصفية الصندوق واستلام الحساب الختامي.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 40 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.