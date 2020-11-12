شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" ينخفض للجلسة الثانية على التوالي رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في ظل الارتفاع القياسي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث زاد بأكثر من 144 ألف حالة في يوم واحد أمس الأربعاء.



وعلى أثر ذلك، ربما تضطر الإدارة الجديدة برئاسة الديمقراطي "جو بايدن" لإعادة فرض قيود الإغلاق لاحتواء تفشي المرض.

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من ناحية أخرى، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنحو 48 ألف طلب إلى 709 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات لانخفاض المؤشر إلى 730 ألفاً.



واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أكتوبر/تشرين الأول كما استقر بقيمته الأساسية دون تغيير على عكس توقعات بارتفاعه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 29214 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3558 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 11804 نقاط.