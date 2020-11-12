شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستأنف مكاسبه مدعوماً بضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار التفاؤل حيال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



ومن شأن الكشف عن لقاحات فعالة للوقاية من كورونا إنهاء الأزمة الصحية العالمية وعودة الاقتصاادات للانتعاش والنمو نتيجة تعافي الطلب على السلع واستئناف الأنشطة الصناعية وتحسن سوق العمل والتوظيف.



وكشأن كافة المعادن الصناعية، استفاد البلاديوم هذا الأسبوع من إعلان شركة "فايزر" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تزيد عن 90% في الحماية من فيروس كورونا.

Advertisements



ويستخدم البلاديوم بكثافة في أنشطة تصنيع السيارات حيث يسهم في تقليل انبعاثات العوادم وحماية البيئة من غازات الاحتباس الحراري.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2353.6 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 2368.3 دولار وأقل سعر عند 2315.3 دولار.